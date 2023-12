Municipale anti spaccio. Denunciati due pusher

Continua l’azione della Polizia Municipale contro lo spaccio. Gli agenti del Reparto di Rifredi in due distinte operazioni hanno denunciato due pusher e sequestrato droga e denaro probabile provento dell’attività illecita. Il primo intervento di notte alle Cascine. Una pattuglia in auto ha notato un uomo che, alla vista della vettura, cercava di defilarsi tra i cespugli gettando a terra un involucro di carta. Gli agenti lo hanno bloccato recuperando anche il pacchettino che è risultato contenere marijuana. L’uomo, 23 anni, africano, senza documenti, è stato quindi accompagnato alla sede del Reparto dove è stato perquisito e dalle tasche sono venute fuori 30 pasticche di Rivotril (un farmaco che assunto in determinate modalità provoca degli effetti simili all’eroina), 5,8 grammi di hashish, 3 grammi di eroina e alcune banconote. Il secondo episodio è avvenuto in piazza Dalmazia dove un nordafricano, 30 anni, è stato trovato in possesso di 20 grammi di hashish, un coltellino sporco della stessa droga, un telefono cellulare e denaro sicuramente provento di spaccio.