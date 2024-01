Firenze, multe del velocar annullate: “Postazione segnalata in maniera non adeguata”

Firenze, 5 gennaio 2024 – Fino a giugno del 2022 le multe effettuate con il velocar di viale XI Agosto sono state ritenute illegittime perché l’apparecchio installato (VRS -EVO-T12-5-R) – che sostituiva il precedente autovelox fisso, peraltro sul lato opposto della carreggiata e a trenta metri di distanza – era segnalato in maniera non adeguata. Tanto che il 3 giugno dello stesso anno l’amministrazione sostituì la cartellonistica.

E’ quanto ha stabilito il giudice di pace Carla De Santis nelle motivazione con le quali ha annullato 18 verbali di contestazione emessi tra il 21 aprile e il 30 maggio nei confronti di un automobilista assistito dall’avvocato Simone Zani. Le pubbliche amministrazioni infatti – comune di Firenze compreso – non possono fare cassa con le multe dei velocar in spregio allo stesso Codice della strada che prevede la segnalazione ’ben visibile’ degli apparecchi di rilevazione. Pena, per la giurisprudenza della Suprema Corte l’annullamento delle sanzioni. "Il potere sanzionatorio non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria – scrive il giudice – quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale". Sostituire l’apparecchio dal lato opposto "induce in errore l’automobilista circa l’apparente rimozione dello strumento di rilevazione". "A conferma della criticità ed illegittimità della postazione giova rilevare che l’amministrazione comunale procedeva il 3 giugno alla sostituzione della precedente cartellonistica con quella nuova, più adeguata che tiene conto della attuale posizione dell’apparecchio di rilevazione". Di lì l’annullamento dei verbali.

La questione delle multe record è stata a lungo oggetto di dibattito nei mesi scorsi. Gli autovelox – e i più moderni velocar in particolare – hanno elevato nel 2023 sanzioni per oltre cento milioni di euro. Molte, come hanno denunciato gli automobilisti arrabbiati, fatte per pochissimi chilometri di scarto oltre il limite e spesso recapitate a casa dei fiorentini solo dopo molte settimane. Così, hanno sostenuto in tanti, non c’è stato dato modo di capire in tempo l’errore e ne sono stati commessi altri negli stessi tratti stradali.