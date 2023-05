Multe, per un guasto al server non funziona il pagamento online con PagoPa

Firenze, 18 maggio 2023 – Per chi deve pagare una multa, servirà un po' di pazienza. E' infatti presente un guasto tecnico e non è al momento accessibile la funzione di pagamento online dei verbali di accertamento con il sistema 'Pago Pa'. È quanto comunica Palazzo Vecchio in una nota dove si precisa che tutte le altre modalità di accesso al servizio sono funzionanti. Fino al ripristino del server, gli interessati possono accedere al front office di via delle Cascine 9 per il ritiro del bollettino per il pagamento oppure richiederlo all’indirizzo mail [email protected] Per questo gli uffici di front office stanno effettuando una apertura straordinaria fino a cessata esigenza. Le scadenze del pagamento sugli avvisi rinvenuti sui veicoli in sosta in scadenza dalle 19 del 17 maggio saranno prorogate di due giorni e pertanto slitteranno fino alle 23.59 del 19 maggio.

Niccolò Gramigni