Multe, il caso è politico. Bonifazi attacca. Il Comune: "Lettura sbagliata"

Milano, Roma e Firenze sono i comuni che, nel 2023, hanno incassato i maggiori proventi da multe e sanzioni a carico di privati per violazioni delle norme del Codice della strada. Il dato emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, che ha anche messo in luce come i tre comuni abbiano incassato, rispettivamente, più di 147, 138 e 71 milioni di euro. Ma limitando l’analisi ai soli capoluoghi di provincia emerge che al primo posto della graduatoria si trova Firenze, con una ‘multa pro capite’ pari a 198 euro.

"I fiorentini pagano più multe di tutti in Italia. È la tassa Nardella", scrive su X Francesco Bonifazi, senatore di Italia Viva. "Meno male che tra due mesi se ne va: almeno le multe serviranno per la sicurezza e non per far cassa. Nessuno in Italia spenna i cittadini come ha fatto Dario Nardella", conclude il numero due dei renziani. Anche la candidata sindaco di Iv Stefania Saccardi, ieri, ha attaccato l’amministrazione comunale. "Castigare non è amministrare. Lo abbiamo detto tante volte, da quando nel 2022 le sanzioni sono aumentate del 400% . Onestamente è un primato di cui mi vergogno".

Da Palazzo Vecchio si fa sapere che "dividere la cifra totale delle sanzioni per il numero di residenti a Firenze è una procedura utilizzata ma non adeguata alla realtà. Firenze è una città che ogni giorno raddoppia la propria popolazione; entrano quotidianamente oltre 250mila veicoli e analizzando le multe si evidenzia che meno del 20% sono elevate a fiorentini, il resto a non residenti (circa 55%) e stranieri (circa il 25%)". Quindi, "dividere l’incasso del 2023 per il numero dei residenti è una procedura impropria e i 198 euro di sanzioni per residente è un dato non corrispondente alla realtà. Se le multe ai fiorentini sono meno del 20% allora la cifra pro-capite è di circa 39 euro".