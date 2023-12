Multe, denunce e patenti ritirate

Decine d’identificazioni, multe, ritiro di patenti e alcune persone denunciate. Un bilancio deciimportante quello ottenuto da un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio, messo in piedi dai Carabinieri della Compagnia di Pontassieve, comandata dal Capitano Alessandra Giardino. I Militari, con l’ausilio di personale della C.I.O. del 6° Battaglione "Toscano", hanno svolto il loro lavoro nei comuni di Rufina, Pontassieve, Pelago e Londa. Un servizio progettato in concomitanza con le festività finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, in particolare i furti ai danni degli esercizi. Questo con l’obiettivo di assicurare a tutta la popolazione una giornata all’insegna della serenità. Il servizio è stato svolto attraverso un massiccio dispiegamento di uomini e di messi, con numerosi posti di controllo su tutto il territorio. In modo particolare concentrati nelle vicinanze dei principali poli commerciali e delle maggiori arterie stradali. Nel corso dei controlli sono stati effettuati numerose verifiche alla circolazione stradale, durante le quali sono state identificate ben 74 persone ed emesse numerose contravvenzioni al Codice della strada, oltre che ritirate sei patenti. Quattro persone, inoltre, sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica. Un uomo di origine marocchina è stato poi denunciato ai sensi per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Infine sono stati segnalati in via amministrativa alla competente Prefettura due giovanissimi - un diciasettenne ed un ventitreenne - per detenzione di una modica quantità di hashish.

Leonardo Bartoletti