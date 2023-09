Guida con la patente falsa e senza assicurazione: la multa sfiora i 6mila euro

Firenze, 25 settembre 2023 – Una multa che sfiora i 6mila euro. E’ quella che dovrà pagare un cittadino peruviano scoperto dalla polizia municipale alla guida senza assicurazione e con la patente falsa. È successo a Firenze su via Giuliani in zona piazza Dalmazia. Il conducente è un peruviano di 35 anni domiciliato a Firenze. Inoltre dal cassettino portadocumenti dell'auto sono sbucate altre due patenti peruviane false e intestate ad altri connazionali.

Per l'uomo sono scattate la sanzioni per mancanza di copertura assicurativa (868 euro) e per guida senza patente (5.000 euro). Alle multe si sono aggiunte le denunce alla procura per falso materiale, ricettazione e uso di atto falso. Le patenti contraffatte sono state sequestrate.

L'intervento è stato operato dal Reparto di Rifredi della Polizia Municipale ma non è stato l'unico di rilievo. In un precedente intervento una pattuglia in abiti civili ha notato il transito di una vettura in cattive condizioni con due nordafricani a bordo. L'auto è stata segnalata a un'altra pattuglia in zona che l'ha fermata in via Mariti.

Da un controllo incrociato è emersa una denuncia, presentata a maggio, per appropriazione indebita della vettura presentata dal proprietario, un 40enne di Firenze. I due a bordo, di 25 e 32 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati per violazione delle norme sull'immigrazione e per appropriazione indebita in concorso. L'auto è stata restituita la sera stessa al proprietario.