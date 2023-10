Multa e chiusura: agriturismo a Calenzano non a norma

Chiusura obbligatoria e 3.900 euro di multa per una struttura ricettiva di Calenzano trovata con una piscina non a norma. A scoprirla, i carabinieri del Nucleo Forestale di Ceppeto che hanno effettuato alcune verifiche in un complesso con vari appartamenti in affitto. La piscina in muratura, con capienza di circa 100 metri cubi, è risultata alimentata da una sorgente regolarmente denunciata, ma sprovvista di misuratore di portata. Inoltre sarebbero stati omessi tutti i controlli di natura igienico sanitaria previsti dalla normativa vigente. Da ulteriori accertamenti è emerso infine che la stessa attività ricettiva veniva svolta in assenza di comunicazione al Comune di Calenzano. Da qui il doppio provvedimento: la immediata chiusura dell’attività e le sanzioni amministrative per un importo di 3.900 euro.