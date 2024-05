Al Mugello non si dorme, la Woodstock dei motori è iniziata: musica, grigliate e feste in attesa della MotoGp

Mugello (Firenze), 31 maggio 2024 – La Woodstock dei motori è iniziata. Dopo aver fatto tappa in Francia e in Spagna il Motomondiale torna in Italia. Per un altro anno la MotoGp, da oggi al 2 giugno 2024, scende in pista sul circuito del Mugello. E ancora una volta i protagonisti dell’appuntamento non sono solamente quelli che scendono nelle piste di Scarperia, ma anche le migliaia di persone che colorano le colline intorno al circuito. Musica, grigliate, notti in bianco. Perché al Mugello non si dorme. Se le aspettative sono queste, il gran Premio d’Italia è sicuramente qualcosa di imperdibile. Di seguito il programma delle gare e quello con tutti gli appuntamenti per il pubblico.

Le prove libere

Stamani la prima sessione di prove libere. Nel pomeriggio i piloti della top-class tornano in pista per le FP2 il cui inizio è in programma alle ore 15:00. Anche in questo caso prima ci sarà la seconda sessione di prove libere della classe delle moto elettriche, della Red Bull MotoGp Rookies Cup, della classe di minor cilindrata e della classe di mezzo.

Le qualifiche e la Sprint Race del sabato

I piloti della MotoGP tornano poi in azione sabato 1 giugno alle 10:10 quando va in scena la mezzora di prove libere che precede le qualifiche che inizieranno alle 10:50 con la Q1 e proseguiranno con la Q2 a partire dalle 11:15 e stabiliranno la pole position e la griglia di partenza della Sprint Race.

Sabato di scena anche le FP3, le qualifiche di Moto3 e Moto2, nonché le due gare della MotoE e gara1 della Red Bull Rookis Cup in programma alle 17:00.

La gara di domenica

L'atto conclusivo del weekend, settimo appuntamento del Mondiale della MotoGP 2024, va in scena domenica 2 giugno con la gara tradizionale da 23 giri. Il warm-up è alle 9:40, preceduto da gara 2, alle 8:45 della Red Bull Rookies Cup, mentre la partenza della gara della classe regina del Gran Premio d'Italia è fissata alle ore 14:00.

Questo difatti l'orario in cui i piloti della top class scatteranno dalla griglia di partenza del tracciato italiano per disputare la settima gara stagionale. Alle 11:00 invece il via della gara della Moto3 e alle 12:15 la partenza della corsa della Moto2.

Le colline in festa e la pit lane solidale

Tanta musica e grigliate nei 100 ettari di parco con aree attrezzate per campeggio e BBQ. I vari fan club di Guido Pini, idolo locale, Vr46, Pirro e Morbidelli completano il quadro perfetto.

I cancelli aprano al giovedì pomeriggio dove la stessa sera troviamo nel paddock la pit lane solidale fissata alle 17:45.

Gli appuntamenti per il pubblico

Venerdì 31 maggio sul palco si alterneranno personaggi di fama internazionale. Mentys & Fyrex, Ale V., Giada Brincè, Albert Marzinotto, Geo From Hell, Alex the voice solo per citarne alcune. Ma la festa continuerà anche sabato 1 giugno dove sarà il turno di I.g.n.a, Marco Melandri, N.4C., Geo From Hell, Tommy vee e Luca Daffrè.

Sempre sabato, alle 11:45, ci sarà la Heroe’s Walk mentre domenica mattina alle 10:00 la Rider’s Fan Parade.

Prima della gara della MotoGp l’inno di Mameli verrà cantato dal tenore riminese Maurizio Marchini, al quale seguiranno 4 Eurofighter, gli aerei militari tra i più veloci del mondo e appartenenti al 4° stormo Caccia di Grosseto, che squarceranno il cielo sopra le quindici curve del circuito di proprietà Ferrari.

La festa del Gran Premio d’Italia però non si ferma con la bandiera a scacchi. Come da tradizione torna infatti l’invasione di pista con i tifosi che potranno arrivare fino ai piedi del podio per salutare i propri beniamini e per ballare sulle note del dj internazionale Ilario Alicante.