Mostro di Firenze, nuovi test sulla tenda

Nell’ambito della richiesta di revisione, in preparazione, della condanna all’ergastolo per Mario Vanni, al via gli accertamenti della difesa sulla tenda dell’omicidio degli Scopeti, attribuito al mostro di Firenze. Iniziata in procura, su richiesta dagli avvocati Antonio Mazzeo e Valter Biscotti, difensori dei familiari di Mario Vanni, l’ex postino di San Casciano morto nel 2009, l’analisi della tenda in cui il serial killer, nel settembre 1985, sorprese Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili.