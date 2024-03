Mostra di foto per ricordare il genio di Folon

"Dove vive l’omino blu di Mr. Folon? Vive in un paesaggio denso di velature acquarellate, tra monti vaghi come fondali teatrali e deserti variopinti. È solo, disperatamente solo". Lo racconta così Andrea Rauch, grafico e designer internazionale, che ben conosceva l’opera del grande artista belga, scomparso nel 2005. A Firenze Jean-Michel Folon vive in molti luoghi, nel Giardino delle Rose al piazzale Michelangelo e nella rotonda davanti al Tuscany Hall. Ma soprattutto nel cuore dei fiorentini.

Nato a Uccle il primo marzo 1934, oggi Folon avrebbe compiuto 90 anni. E Firenze festeggia idealmente il suo compleanno attraverso la fondazione che porta il suo nome, che insieme al Comune lancia un concorso fotografico.

A presentarlo l’assessora alla cultura della memoria Maria Federica Giuliani, insieme a Marilena Pasquali, storica dell’arte che rappresenta la Fondazione Folon di Bruxelles in Italia e Simone Sabatini, presidente del gruppo fotografico "Il Cupolone Aps". Sono 12 le opere presenti in città, che rendono Firenze è uno dei luoghi al mondo con la concentrazione maggiore della sua arte. Il concorso fotografico ha l’obiettivo di far conoscere le opere dell’artista distribuite sul territorio comunale e di fotografarle nei loro aspetti più artistici. Il concorso (l’iscrizione è gratuita) è aperto a tutti gli amanti della fotografia e il tema scelto è "Folon: fra sogno e realtà". Le foto potranno essere inviate fino al 30 aprile secondo le modalità indicate nel regolamento reperibile sul sito del Comune. "Folon ha amato Firenze e Firenze lo ha sempre ricambiato - ha sottolineato Giuliani - la nostra città ospita un museo a cielo aperto nel Giardino delle Rose, con nove opere. Per questo insieme alla Fondazione che porta il suo nome e con il gruppo fotografico ‘Il Cupolone’, abbiamo voluto celebrare il 90° compleanno del Maestro lanciando quest’iniziativa, per onorare il suo talento"". Marilena Pasquali ha ricordato che Folon adorava l’Italia e che aveva con Firenze un rapporto speciale, come dimostrò la mostra del 2005 al Forte Belvedere, poco prima della sua scomparsa.

Olga Mugnaini