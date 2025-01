Mostra di disegni di Catherine Dubrevil. Oggi l’inaugurazione

I segreti, le frenesie, le pulsioni sul set cinematografico di celebri registi, raccontati attraverso il disegno. È la straordinaria esperienza di Catherine Dubrevil (nella foto), disegnatrice francese che negli anni di studio riuscì a varcare le soglie di Cinecittà per descrivere il ’dietro le quinte’ dei film. Federico Fellini disse di lei: "Racconta la frenetica vita del set in un modo più rapido, preciso e fedele che una Polaroid". Ora, per la prima volta a Firenze, è possibile ammirare una trentina di questi disegni originali – tutti realizzati sui set cinematografici di grandi registi – in una mostra ospitata fino al 31 gennaio dalla Libreria Gioberti, accanto alla chiesa dei Salesiani (via Gioberti, 37). L’inaugurazione si terrà oggi alle 17,30. Con Catherine Dubrevil sarà presente lo sceneggiatore e regista Leandro Giribaldi, autore del libro ’Un’ombra è soltanto un’ombra’, singolare guida alla storia del cinema raccontata da 28 registi fra i quali Rossellini, Fellini, Bergman e Truffaut.