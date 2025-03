Mostra 'Caravaggio e il Novecento' a Villa Bardini: Omaggio a Longhi e Banti

È il romanzo di una intensa vita a due quello che si dipana a Villa Bardini nelle 12 sezioni della mostra ’Caravaggio e il Novecento. Roberto Longhi, Anna Banti’ (fino al 20 luglio, a cura di Cristina Acidini e Claudio Paolini. Promossa da Fondazione CR Firenze, in collaborazione con Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi, l’esposizione è un racconto di straordinaria quotidianità intessuto di interessi condivisi, alimentato dalle frequentazioni dei maggiori artisti e intellettuali del ‘900 italiano e da scoperte, emozioni, passioni.

Protagonisti Roberto Longhi e Anna Banti, col loro cenacolo di uomini e donne che raggiungevano lui perché accumunati dall’interesse per l’arte; lei per quello verso la letteratura. Ma erano motivi di attrazione anche per intellettuali al di fuori dei due ambiti. Tra i tanti meriti, Anna Banti scoprì la vicenda di Artemisia; così come Roberto Longhi riaccese i riflettori su Caravaggio. In mostra si ammirano capolavori come il ’Ragazzo morso da un ramarro’ di Caravaggio, gli ’Apostoli’ di Jusepe de Ribera o i dieci Morandi, regalati dall’artista bolognese in occasioni diverse a Longhi e alla Banti. Oltre a ciò, si riuniscono più di 40 dipinti, disegni e acquarelli, nuclei rilevanti di fotografie originali e di documenti d’archivio che testimoniano la frequentazione della coppia con Ungaretti, Bassani, Pratolini, Gadda, Pea, Bigongiari, Pasolini, tra i molti amici letterati e scrittori, o con de Pisis, Socrate, Guttuso, Mafai, oltre al Morandi.

Alla presentazione, oltre alla curatrice e presidente della Fondazione Longhi Cristina Acidini, è intervenuto Bernabò Bocca, presidente di Fondazione CR Firenze.

O.Mu.