Firenze, Mostra dell'artigianato: il meglio del fatto a mano alla Fortezza. La guida

Firenze, 22 aprile 2022 - Conto alla rovescia per MIDA, la Mostra Internazionale dell’Artigianato, alla sua 86sima edizione, organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con le principali istituzioni ed associazioni di categoria, che si terrà dal 23 aprile al 1 maggio alla Fortezza da Basso



Una mostra che anno dopo anno cresce in qualità e si evolve, una fiera che accorda voci differenti, un viaggio entusiasmante alle radici della creatività con un’infinita varietà di manufatti che strizzano l’occhio all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità. Tessere di un mosaico in movimento messe in campo dai 400 espositori circa provenienti da ogni angolo d’Italia e da vari paesi esteri, quali Francia, Turchia, Tunisia, Marocco, Perù, Egitto, India, Iran, Madagascar, Pakistan, Nepal e Tibet.



Novità assoluta di MIDA 2022, Orchidee in Fortezza, la prima mostra internazionale a Firenze organizzata dalla Federazione Italiana Orchidee in collaborazione con Firenze Fiera e con la partecipazione attiva di importanti associazioni italiane che riunirà al padiglione Nazioni, da sabato 23 a domenica 25 aprile, venditori specializzati italiani e esteri e un programma di conferenze di carattere scientifico-culturale, con la partecipazione di relatori illustri quali biologi, botanici e studiosi universitari provenienti da tutto il mondo.



Craft 4.0 for Change è l’iniziativa allestita alla Sala Ottagonale da Firenze Fiera in collaborazione con il Dipartimento di Architettura - Design Campus dell’Università di Firenze, il Comune di Firenze, la Fondazione Architetti Firenze e la Fondazione Giovanni Michelucci che documenterà come grazie a creatività, cooperazione e impiego di strumenti Open Source, è possibile portare un contributo alla difficile sfida della sostenibilità.



Un piede nella tradizione e uno nell’innovazione sarà anche il leitmotiv di MADE IN MIDA – L’artigianato che sarà, il progetto presso il padiglione Cavaniglia che sancisce ufficialmente la collaborazione stretta tra sei imprese artigiane toscane e altrettanti designer selezionati su scala nazionale con la creazione di 6 oggetti esclusivi e iconici con il marchio made in MIDA, che verranno esposti in mostra.

Prodigio. Mestieri d’Arte e Performance è la mostra alla Sala delle Colonne, promossa da Fondazione CR Firenze e curata dal suo soggetto strumentale Associazione Oma - Osservatorio dei Mestieri d’Arte, che insieme a Confartigianato Imprese Firenze e Cna Firenze Metropolitana propone lavorazioni dal vivo di maestri e giovani artigiani inseriti in un’architettura effimera ricca di contenuti digitali e nuovi performer che cattura il visitatore accogliendolo negli affascinanti scrigni del ‘saper fare’.

In collaborazione con Lao (Le Arti Orafe) e Florence Jewellery Week MIDA 2022 allestirà alla Polveriera una selezione di gioielli contemporanei della collezione LAO e dei gioielli degli studenti. In programma un calendario fitto di incontri e appuntamenti con i maestri orafi e gli studenti che seguiranno dal vivo lavorazioni di incassatura, incisione, smalto, modellazione cere e disegno del gioiello.

Ci sarà spazio anche per Preziosa Makers, evento del Fuori MIDA ad ingresso libero realizzato da Lao e Artigianato e Palazzo, che dal 28 aprile al primo maggio prossimo riunirà alle Scuderie di Palazzo Corsini artigiani e designer selezionati da un apposito comitato scientifico.

Torna a MIDA 2022 Artefacendo, il progetto di Cna Firenze Metropolitana volto a valorizzare le eccellenze dell’artigianato artistico e tradizionale, dalla moda al complemento di arredo. In mostra al padiglione delle Ghiaie 35 importanti realtà artigiane con un palinsesto di dimostrazioni e lavorazioni dal vivo che trasformeranno la mostra in un’esperienza unica per il visitatore, a contatto diretto con i maestri artigiani e con i vari processi produttivi delle loro opere.



Pezzi Unici è l’iniziativa a cura della Confartigianato Imprese Firenze che si svolgerà alla Palazzina Lorenese. Pelle, filati, oro, argento, carta sono solo alcuni dei materiali che grazie a ‘mani d’oro’ di eccellenti artigiani daranno vita a manufatti originali e irrepetibili.



Beatrice racconta Dante, invece, è la mostra visiva e musiva delle artigiane-artiste fiorentine e ravennati che al padiglione Cavaniglia celebrerà i 700 anni della morte di Dante: un binomio creato dalle maestre dell’artigianato artistico di Cna Firenze e dalle mosaiciste di Cna Ravenna, con Cna Impresa Donna. 20 opere tutte al femminile: dalla scagliola all’oreficeria, dalla moda alla pittura passando per l’infinità varietà dei mosaici ravennati.



Fra le varie iniziative in calendario a MIDA 2022, mercoledì 27 aprile alle ore 15,30 presso la Sala della Scherma, riflettori puntati su Bruno Gambone: l’uomo, l’artista, evento promosso da Firenze Fiera, realizzato da Artex e curato da Gilda Cefariello Grosso.



Ci sarà spazio anche per l’esposizione La Mostra in mostra: storia, creazioni, architetture, un avvincente percorso nella storia della Mostra dell'artigianato, raccontata attraverso immagini, video, audio ed oggetti, frutto di una ricerca approfondita, condotta dall'Archivio Storico della Regione Toscana, di vari materiali, anche inediti.