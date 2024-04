Firenze, prima preghiera nella nuova moschea. “Inaugurazione ufficiale a maggio”

Firenze, 5 aprile 2024 - A Firenze "oggi sono previste le prime preghiere nella nuova moschea alle ore 13 e alle 14", una c'è già stata alle ore 12, "è il primo giorno, ma l'inaugurazione ufficiale ci sarà a maggio". Lo dichiara l'imam Izzedin Elzir a proposito dell'attività di culto islamico nella nuova moschea ricavata in una ex banca, in piazza de' Ciompi. Oggi è il giorno delle prime preghiere e i fedeli musulmani si ritroveranno nel nuovo edificio. "Dobbiamo ancora finire i lavori, l'inaugurazione ufficiale sarà appunto a maggio ma ancora non abbiamo deciso la data - ha aggiunto -. Intanto però stamani abbiamo consegnato le chiavi del locale precedente" che si trova sempre in piazza dei Ciompi.

"Era giusto dare le chiavi al proprietario così come era giusto che il proprietario capisse le nostre ragioni", ha spiegato l'imam alludendo alle problematiche emerse nei mesi scorsi sulla gestione dei rapporti con la proprietà del precedente fondo, la Finvi che intanto ha vinto una causa al Tar in merito alla destinazione d'uso del locale, che sarà commerciale e artigianale e non più culturale né di culto. Sui lavori della nuova moschea "stiamo facendo l'imbiancatura, stiamo mettendo anche dei tappeti - ha riferito l'imam - "Siamo soddisfatti. Quando sarà tutto pronto faremo una bella inaugurazione".