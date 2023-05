Capaci, Firenze intitola una piazza a Francesca Morvillo

Firenze, 23 maggio 2023 - "A 31 anni dalla strage di Capaci dedicheremo una piazza al magistrato Francesca Morvillo, morta a neanche 50 anni compiuti insieme al marito Giovanni Falcone e ai tre uomini di scorta in quell’attentato". Lo ha annunciato l'assessora alla cultura della memoria e alla toponomastica Maria Federica Giuliani. Per l'intitolazione, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è stato scelto il complesso della Manifattura Tabacchi. "Il Comune di Firenze vuole dedicare a futura memoria questo spazio che prenderà vita in un quartiere nuovo per la città ricordando gli eroi del nostro tempo - ha aggiunto l'assessora Giuliani -. Una scelta per riaffermare la lotta alla mafia. Il nostro compito è tenere alti gli ideali e i valori di quanti hanno dato la propria vita per la difesa della nostra democrazia dalle mafie".

Niccolò Gramigni