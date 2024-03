Morto Mario Chiari . Mugello in lutto

Vasto cordoglio, in Mugello, per la scomparsa di Mario Chiari (in foto), 93 anni, imprenditore poliedrico ed entusiasta, che ha saputo spaziare dall’industria all’agricoltura. Chiari era il patron della Chi-Ma, importante lavanderia industriale mugellana, con oltre 120 dipendenti, ed era anche appassionato allevatore. Di cavalli da corsa, di suini, di bovini da record. Lo ricordano in tanti, i sindaci di Borgo San Lorenzo e di Scarperia e San Piero, e il presidente di Confindustria Mugello Mauro Toccafondi: "Imprenditore appassionato che ha tracciato la storia economica e imprenditoriale del nostro territorio, uomo profondamente legato alla nostra terra".