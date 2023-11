Muore in un incidente frontale, ferita una donna

Firenze, 18 novembre 2023 - Un'altra tragedia stradale. Poco dopo le ore 12 di sabato 18 novembre un uomo è morto in un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale Val di Pesa a Lastra a Signa, tra Ginestra Fiorentina e Montelupo.

In base alle prime informazioni, l'uomo di 45 anni residente a Montelupo era alla guida della sua auto quando si sarebbe scontrato frontalmente contro un altro veicolo che proveniva dal senso opposto e alla cui guida c'era una donna che è rimasta ferita nello schianto, ma fortunatamente non in gravi condizioni. L’auto della donna, dopo l’incidente, è finita in un fosso al lato della strada.

Ancora la dinamica dell'incidente non è chiara. Sembra che l’uomo abbia avuto un malore fatale mentre era al volante.

Sul posto per i rilievi la polizia municipale di Lastra a Signa e i sanitari del 118 per prestare soccorso alla donna ferita. Purtroppo quando i sanitari sono intervenuti l'uomo era già morto.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.