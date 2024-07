Tragedia nel pomeriggio, si schianta con l’auto contro un albero e muore. Aveva 27 anni

Signa (Firenze), 31 luglio 2024 – Incidente mortale nel pomeriggio a Signa. Intorno alle ore 15 un giovane di 27 anni è morto in via Cavalcanti Cattani, poco prima della stazione di Carmignano.

In base alle primissime informazioni, sembra che il 27enne a bordo di un’auto abbia perso il controllo del mezzo e sia andato a schiantarsi contro un albero al lato della strada. L’impatto è stato violentissimo.

Signa, l'auto distrutta dopo l'impatto contro l'albero (Fotocronache Germogli/ Davide Franco)

Lanciato l’allarme ai soccorritori, sul posto sono immediatamente intervenute due ambulanze e la polizia municipale. Sono arrivati anche i vigili del fuoco per estrarre il giovane dalle lamiere dell’auto.

7 foto Incidente mortale a Signa, l'auto distrutta dopo l'impatto contro l'albero (Fotocronache Germogli/ Davide Franco)

Allertato in un primo momento anche l’elisoccorso Pegaso, questo è stato fatto rientrare perché purtroppo per il 27enne a bordo dell’auto non c’era più nulla da fare. Era già deceduto subito dopo il violento impatto contro l’albero.

La polizia municipale sta eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.