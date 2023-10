Malore al volante: muore nell’auto uscita di strada

Impruneta (Firenze), 18 ottobre 2023 - Sarebbe stato un malore a uccidere un 68 enne mentre si trovava alla guida. La vettura è uscita di strada su via di Pancole, in territorio comunale di Impruneta, attorno all’ora di pranzo.

Allertati da chi ha assistito alla scena, sono arrivati sia la polizia municipale che i vigili del fuoco oltre all'ambulanza e anche all'intervento dell'elisoccorso.

Ma per il guidatore non c'era niente da fare. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe avuto un malore prima di uscire di strada, dunque l'incidente sarebbe stato causato proprio dalla perdita di coscienza. Non sono state coinvolte altre vetture nell'incidente. Manuela Plastina