Firenze, addetto alle pulizie muore sul lavoro: sospetta ipertermia per il caldo eccezionale

Firenze, 13 giugno 2023 – Tragedia nel pomeriggio del 12 luglio nel centro agricommerciale di società consortile di Legnaia (ex cooperativa) di via Baccio da Montelupo a Firenze. Un addetto alle pulizie, dipendente di un’impresa esterna 61enne, si è accasciato a terra ed è morto. Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta causa del decesso. Da prime ipotesi, pare che ad arrestare il suo cuore sia stato il caldo eccezionale: l’uomo sarebbe andato in stato di ipertermia.

“In relazione al decesso avvenuto ieri, la società consortile agricola di Legnaia esprime il proprio cordoglio e la sincera vicinanza alla famiglia della persona scomparsa e alla società Labor Services di cui era dipendente”, comunica la direzione del centro agricommerciale.