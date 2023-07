Morto a 84 anni Angelo Baracca "Uno scienziato sempre impegnato e un riferimento nella ricerca"

Firenze piange Angelo Baracca, fisico, attivista ed ex consigliere regionale toscano, scomparso a 84 anni. Cordoglio per la sua morte è stato espresso ieri da Dmitrij Palagi e Antonella Bundu, consiglieri comunali di Sinistra progetto Comune. "Angelo Baracca - ricordano i due esponenti dell’opposizione di Palazzo Vecchio - è stato anche consigliere regionale, eletto nella circoscrizione di Firenze nel giugno del 1985, con Democrazia Proletaria (e ancora nel 1990 con i Verdi). Lasciò poi l’incarico per l’impegno accademico, essendo uno scienziato fortemente impegnato contro il nucleare civile e militare. Come docente di fisica è stato un riferimento fondamentale per il mondo della ricerca. In queste ore, appresa la notizia della sua morte, si susseguono ricordi di lotte e impegni, sulle piattaforme digitali e tra le varie telefonate. La notizia dell’aggravarsi fatale delle condizioni di salute ci aveva raggiunto alcuni giorni fa, attraverso un suo messaggio".

"In questa consiliatura" in Palazzo Vecchio, aggiungono, Baracca "aveva continuato a dare la disponibilità delle sue competenze sul fronte del nucleare (in commissione 7) e segnalandoci i problemi di accessibilità del trasporto pubblico locale, oltre che preoccupandosi dell’incolumità di chi si sposta in bicicletta. Il nostro gruppo consiliare lo ricorda con profonda gratitudine".