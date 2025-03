Morti sul lavoro. Se a uccidere è il cronometro

Le due tragedie sul lavoro dell’ultimo anno nel Fiorentino, costate la vita a dieci operai, sono provocate dalla velocità che nell’epoca della leadership economica dei Paesi - con buona pace della politica - è oggi quantomai sinonimo di denaro. Per risparmiare si accelera e andrebbe tutto bene se non si lasciassero sul selciato uomini, donne, padri, madri, figli, fratelli, sorelle le cui esistenze sembrano valere il prezzo di una vettura. Trattati come danni collaterali del dio denaro. Di questo dovrebbe occuparsi la Politica, riprendendo il ruolo che dovrebbe esserLe proprio.