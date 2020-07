Firenze, 20 luglio 2020 - Con il decreto di archiviazione giunge definitivamente all'epilogo il procedimento penale relativo alla morte dell'ex capitano della Fiorentina Davide Astori per quanto riguarda la posizione del dottore Francesco Stagno, il medico che, nelle vesti di responsabile dell'Istituto di medicina dello sport di Cagliari, al tempo della permanenza del calciatore al Cagliari (2008-2014) ne rilasciò l'idoneità sportiva. Stagno era stato indagato per la morte improvvisa di Astori, trovato senza vita il 4 marzo 2018 in un albergo a Udine, alla vigilia della partita che la Fiorentina avrebbe dovuto giocare nella città friulana. Il calciatore, secondo gli accertamenti autoptici, morì per cardiomiopatia aritmogena biventricolare. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, Angela Fantechi, ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero Antonino Nastasi, accogliendo la tesi difensiva del dottor Stagno, assistito dall'avvocato Andrea Puccio, managing partner di Puccio Penalisti Associati. Il gip, nel dettaglio, spiega il difensore, "ha valorizzato gli elementi probatori e le evidenze tecniche forniti dalla difesa in sede di interrogatorio, giungendo ad affermare l'infondatezza della notizia di reato e l'inconsistenza delle fonti di prova acquisite dalla Procura della Repubblica".

In particolare, Stagno è il medico dello sport che rilasciò ad Astori nel 2014 la certificazione di idoneità sportiva agonistica dopo aver prescritto la prova da sforzo, "prova che fu eseguita e refertata da un altro professionista, il professore Lai, che non indicò la presenza di extrasistole ventricolari che avrebbero imposto la prescrizione di indagini di secondo livello. Stagno quindi rilasciò la certificazione in presenza di un referto che non aveva segnalato la criticità che, pure, erano emerse". "Da sempre convinti dell'assoluta correttezza dell'operato del dott. Stagno, non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione per il risultato ottenuto", ha commentato l'avvocato Andrea Puccio.