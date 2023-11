Ancora un incidente mortale sul lavoro: perde la vita uomo di 62 anni

Calenzano, 24 novembre 2023 – Infortunio mortale, nella tarda mattinata di ieri, in una officina meccanica in via delle Cantine a Calenzano, le Officine Margheri, ditta molto conosciuta.

A perdere la vita il titolare Fabrizio Margheri, 62 anni. Le indagini sono ancora in corso, stando ad una prima ricostruzione nella ditta era in corso il sollevamento di un cassone con un carroponte. Il cassone era imbracato ma, per motivi da accertare, l’imbracatura ha ceduto e ha investito l'uomo.

Gli operatori della Prevenzione sicurezza luoghi lavoro della Asl, sono intervenuti. Gli accertamenti sono ancora in corso. Sul posto la Misericordia di Calenzano e poi quella medicalizzata della Misericordia di Sesto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, l’uomo è morto sul colpo. Troppo gravi le ferite riportate.

