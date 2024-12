È morta la storica dell’arte Serena Padovani. “La sua cultura a servizio degli ultimi”

Firenze, 26 dicembre 2024 – E’ morta a 80 anni la professoressa Serena Padovani. Era nata a Faenza nel 1944 da Pio Padovani e Wanda Samaja rifugiati lontano da Bologna per le persecuzioni antiebraiche.

Il ricordo dell’Accademia delle Arti e del Disegno di Firenze della quale faceva parte: "Storica dell'Arte, già Direttrice dei Cenacoli fiorentini e della Galleria Palatina con generosità personale ha sempre messo la sua cultura al servizio dei meno fortunati, come i detenuti, accompagnandoli assiduamente in percorsi di avvicinamento all'arte. Serena Padovani si era laureata in Storia dell’arte moderna all’Università di Bologna nel 1967. Dopo il perfezionamento accademico (1970) e due borse di studio assegnate prima dalla stessa Università di Bologna (Borsa di studio Guazzoni 1969-1970) e quindi dalla Fondazione Roberto Longhi di Firenze (1971-1972), divenne docente dell’Istituto d’Arte di Porta Romana dal 1972 al 1976. Vinto il concorso assunte il ruolo di Funzionario della Soprintendenza per i Beni artistici e storici di Siena dal 1976 al 1980 e quindi di funzionario della Soprintendenza per i Beni artistici e storici di Firenze fino al pensionamento nel 2009. Durante questo periodo fu direttrice dei Cenacoli Fiorentini (1980-2000), vice-direttrice (1982-2000) e direttrice, succedendo a Marco Chiarini, (2000-2009) della Galleria Palatina. Tra i suoi studi rimangono imprescindibili quelli quelli su Andrea Del Sarto (tradotto in numerose lingue), Fra Bartolomeo, Bernardo Buontalenti, Piero di Cosimo e sul cenacolo e sul monastero di San Salvi. Fu curatrice insieme a Marco Chiarini del catalogo completo della Galleria Palatina e Appartamenti Reali edito da CentroDi nel 2003. Eletta Accademico d'Onore nel 2003, divenne Corrispondente nel 2009”.