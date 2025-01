Muore travolta dal muro crollato: Calenzano, tragedia in strada

Calenzano (Firenze), 5 ottobre 2021 - E' morta nonostante ogni tentativo di salvarla. E' spirata all'ospedale di Careggi la donna che per caso si trovava a passare dalla strada in cui, nella mattina di martedì 5 ottobre, si è verificato il crollo di una lunga porzione di un muro: sessanta metri di calcinacci e mattoni che si sono riversati in strada. Un crollo avvenuto all'improvviso, forse a causa del maltempo di quest'ultimo periodo, forse a causa del ripetersi di vibrazioni. Ma sarà un'inchiesta adesso a far luce sulle cause del crollo. La donna era stata letteralmente sepolta dalle macerie. Era apparsa subito gravissima. Nel pomeriggio il decesso.

La tragedia è avvenuta in via Dietro Poggio, nella parte retrostante di Villa Peragallo. La vittima aveva 49 anni. L'allarme è stato dato da altri passanti, che hanno visto il muro crollare. Il muro è di una proprietà privata. La donna stava passeggiando a piedi nel momento in cui è avvenuto il crollo. Via Dietro Poggio è frequentata da ciclisti e da persone che in quella zona passeggiano.

Ultimamente era stata aperta al traffico veicolare per problemi di viabilità nella zona. Potrebbero essere state le vibrazioni a indebolire la struttura del muro? O sono state infiltrazioni di acqua per il maltempo? Si lavora a diverse ipotesi. Sul luogo dell'incidente, oltre all'ambulanza del 118 era intervenuto anche l'elicottero Pegaso, che ha trasferito velocemente in ospedale la donna. Il velivolo era atterrato su una rotatoria della strada Barberinese.

Una tragedia assurda avvenuta per caso.

“Siamo profondamente addolorati per questa notizia. Esprimiamo sincere condoglianze e la nostra vicinanza alla famiglia”. Il Sindaco Riccardo Prestini invia il proprio cordoglio alla famiglia della donna coinvolta nel crollo del muro a Dietropoggio. “In attesa di avere conferme in merito alle cause del crollo - ha detto il sindaco - stiamo contattando i proprietari del terreno e del muro, che si trovano negli Stati Uniti, per notificare il sequestro dell’area e intimare la messa in sicurezza della restante parte del muro”. La strada è stata chiusa al traffico.

"Una tragedia annunciata - dice il consigliere comunale Americo d'Elia, del Gruppo Misto - I muri di Villa Peragallo sono stati segnalati più volte, anche quelli che portano al Castello a Calenzano alto. Io stesso ho mandato una lettera al Comune per provvedere alla messa in sicurezza e ne abbiamo parlato più volte anche in consiglio comunale". Ma, dice D'Elia, niente è stato fatto