Crolla un lungo tratto di muro in pietra, donna ferita gravemente a Calenzano

Calenzano (Firenze), 5 ottobre 2021 - Paura questa mattina a Calenzano per il crollo di una consistente parte del muro di recinzione nella parte retrostante di Villa Peragallo, struttura privata in via Dietro Poggio: la parte franata è lunga circa 60 metri per una altezza di 2,5.

Una donna di 49 anni, coinvolta nel crollo, è rimasta ferita in maniera grave ed è stata trasportata al Pronto soccorso di Careggi con l’elisoccorso Pegaso. Sul posto i vigili del Fuoco del Comando di Firenze con diverse squadre che stanno ancora verificando che sotto le macerie non ci siano altre persone: in zona stanno quindi arrivando anche mezzi meccanici per la rimozione delle pietre sul terreno, uno dei quali provenienti dal Comando di Prato.

Si tratta di un muro di recinzione di una proprietà privata. La strada è chiusa. Sono in corso gli accertamenti dei Vigili del Fuoco. Per raggiungere la zona del Molino e il Castello è necessario utilizzare la viabilità da via Puccini/via Mascagni.

Secondo quanto ricostruito, quando è stata colpita dai detriti stava camminando a piedi lungo la strada. La strada, solitamente dedicata solo al transito di ciclisti e pedoni, di recente era stata aperta anche al traffico veicolare a causa di lavori che interessavano la viabilità della zona. Sul posto vigili del fuoco, polizia municipale e 118.

Le possibili cause

Gli ultimi giorni di piogge, e forse anche le vibrazioni del traffico, potrebbero essere tra le cause del crollo. Il muro circonda il parco di una villa che in questa fase non è abitata. Sul posto i vigili del fuoco hanno lavorato tutta la mattina per mettere in sicurezza l'area e sgomberare le macerie, inoltre sono stati avviati gli accertamenti per definire le cause del danneggiamento.