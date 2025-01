Malore improvviso, muore giovane mamma. Disposta l’autopsia. Chi era la vittima

Vicchio (Firenze), 25 gennaio 2025 – “Un fulmine a ciel sereno”, commentano le amiche sotto le foto sorridenti. Le foto di quando Vanessa Ricci, 39 anni, dedicava il suo tempo a far la moglie e la mamma di due figli. Ma ieri, la donna è morta all’improvviso, nella sua abitazione a Vicchio. Un malore, la prima e forse più probabile versione del personale sanitario che, intorno a mezzogiorno, l’ha soccorsa, purtroppo senza riuscire a cambiare le sorti del destino.

Ma a stabilire con esattezza le cause del decesso sarà l’autopsia, disposta dalla procura, con il pubblico ministero di turno Francesco Sottosanti: la salma è stata quindi trasferita alla medicina legale di Careggi.

I carabinieri hanno ascoltato alcune persone, al fine di ricostruire la mattinata di Vanessa. L’emergenza sanitaria è stata attivata dalla centrale operativa per un evento cardiocircolatorio. Sotto choc la comunità mugellana, dove in fretta si è diffusa la notizia di una morte che lascia senza parole. “Una mamma felice”, così si descriveva Vanessa su Facebook. “Ho il cuore a pezzi”, le scrive un’amica. “Riposa in pace”, la dedica di un’altra. Nei prossimi giorni verrà affidato l’incarico per l’autopsia.