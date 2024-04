Grave lutto per Maurizio Sarri, è morta la mamma Clementina

Figline Valdarno (Firenze), 22 aprile 2024 – Grave lutto per l’ex tecnico della Lazio Maurizio Sarri. E’ venuta infatti a mancare la mamma Clementina, come confermato anche dalla stessa società biancoceleste attraverso un tweet di cordoglio: "Il presidente Claudio Lotito, la dirigenza, la squadra e tutta la S.S. Lazio esprimono la propria vicinanza a Maurizio Sarri per la scomparsa dell’amata mamma Clementina e si stringono al cordoglio dei familiari".

Al cordoglio per la scomparsa della mamma di Maurizio Sarri si è unito anche il Napoli: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli partecipano al dolore di Maurizio Sarri e dei suoi familiari per la scomparsa della cara mamma Clementina".