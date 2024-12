Fiorentina, lutto per Palladino: è morta la madre Rosa

Firenze, 15 dicembre 2024 – Lutto in casa viola, è morta la mamma dell’allenatore Raffaele Palladino. Ne dà notizia sui suoi canali ufficiali la Fiorentina che scrive: “Tutta la Fiorentina, la famiglia Commisso, Rocco, Catherine e Joseph, la squadra e il club si stringono attorno a Raffaele ed esprimono sincero cordoglio per la scomparsa della madre Rosa”. Oggi, dunque, il tecnico viola non sarà in panchina a Bologna. Al suo posto il vice Stefano Citterio.