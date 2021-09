Firenze, 11 settembre 2021 - La gita al lago si è trasformata in tragedia. Una 31enne scomparsa nel pomeriggio di sabato al lago di Bilancino è stata trovata morta nello specchio d'acqua, vicino alla riva. Il ritrovamento è avvenuto a sera, durante le maxi ricerche di vigili del fuoco, carabinieri e squadre di volontari. L'allarme era scattato intorno alle 17.

La 31enne, in una giornata afosa, come molte altre persone aveva deciso per una gita al lago. Una meta, quella di Bilancino, scelta ogni estate da molti turisti. Con lei altre due amiche. Le giovani si sono tuffate. Ma a un certo punto le altre due avrebbero perso di vista la 31enne, che era residente a Firenze. Dopo un primo momento di smarrimento è stato dato l'allarme. Sono intervenuti i vigili del fuoco con i sommozzatori da Firenze ma anche il nucleo cinofili.

Le ricerche dei vigili del fuoco sono scattate anche con i droni, con la presenza anche di una Unità di comando locale. Le squadre hanno cercato ovunque. A sera sono stati i vigili del fuoco a scoprire il corpo senza vita della 31enne.

Da capire che cosa sia accaduto. Si pensa a un malore: la giovane donna sarebbe andata in difficoltà annegando. E' una delle ipotesi più accreditate. Le indagini sono in corso.