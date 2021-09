Barberino del Mugello (Firenze), 11 settembre 2021 - Vigili del fuoco impegnati nelle ricerche di una ragazza di 31 anni scomparsa nel pomeriggio di sabato in provincia di Firenze. Le ricerche si concentrano nello specchio d'acqua del Lago di Bilancino. Dopo l'allarme sono intervenuti gli uomini del comando di Firenze. Le ricerche vanno avanti sia nel lago con il nucleo dei sommozzatori che a terra.

Aggiornamento: la donna è stata trovata senza vita

Sono impegnati nelle ricerche anche uomini del nucleo cinofili e del nucleo Sapr (Sistema aeromobili a pilotaggio remoto). Si cerca dunque anche attraverso i droni di ritrovare la giovane donna. Sul posto anche un'Unità di comando locale.

La giovane donna sarebbe una bagnante che, in un pomeriggio molto caldo, aveva raggiunto il lago di Bilancino insieme a due amiche. Sono state loro a dare l'allarme, non vedendola rientrare proprio dopo aver fatto il bagno. Tutto è accaduto intorno alle 17. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco e sono partite le ricerche. In azione anche squadre di volontari oltre ai carabinieri.

Il perimetro del lago, diversi chilometri, è stato perlustrato tutto, casomai la giovane donna fosse approdata esausta su un'altra sponda ma al momento non ci sono esiti