Travolta nella notte, muore giovane mamma

Flor de Maria Lasagni

Firenzuola (Firenze), 27 marzo 2023 - Un investimento mortale ha spezzato la vita nella tarda serata di sabato, a Medicina, nel Bolognese, di una ragazza peruviana di orgine ma residente a Firenzuola, nella frazione di Casanuova dove aveva trovata la sua famiglia di adozione. Si chiamava Flor De Maria Lasagni. Avrebbe compiuto 36 anni il 15 aprile. Stando a una prima ricostruzione, pare che si trovasse a piedi al centro della carreggiata. A un certo punto, però, anche a causa della scarsa illuminazione in un tratto di strada quasi disabitato, è stata presa in pieno da una Ford Galaxy, che sopraggiungeva da Medicina in direzione di Bologna, guidata da un cittadino marocchino, 57enne. L’uomo che stava tornando da una cerimonia del Ramadan con i parenti, e che è risultato negativo all’alcol test, pare non abbia potuto evitare l’impatto. Stando ai rilievi fatti dalla polizia locale di Imola, e dai carabinieri della Tenenza di Medicina, Flor Lasagni, che aveva con sè effetti personali e vestiti, sarebbe stata colpita proprio al centro della carreggiata. Quando i sanitari del 118 sono arrivati con ambulanza e automedica la donna già senza vita, giaceva in un campo, dove era finita per il forte impatto.

Rimane da capire cosa ci facesse la 35enne, che era mamma di una ragazzina di 11 anni, così lontano da Firenzuola, in mezzo alla strada. Che si stesse dirigendo alla fermata dell’autobus più vicina a circa un chilometro da lì? Che stesse andando da qualcuno che la ospitava? Quel che è certo è che la 35enne, che si muoveva spesso per lavoro, sarebbe stata nel medicinese già da qualche giorno. La donna, infatti, sia la sera dell’investimento che quella precedente aveva cenato, da sola, in una trattoria molto vicina al centro di Medicina e assai distante, per lo meno a piedi, dal luogo dell’impatto.

Il titolare ha raccontato: "Era una ragazza d’oro per quel che l’abbiamo conosciuta nelle due sere che è venuta qui. Ci ha detto che era qui per fare una gita, ma non ha specificato tanto di più neanche su di sé. Me la ricordo ancora seduta al tavolo. Era vestita normalmente: non dava l’idea di avere un appuntamento o di dover andare a una festa. Ha lasciato 5 euro di mancia entrambe le sere. Sabato ha pagato e, poi, verso le 23 è andata via. Mai avremmo pensato che sarebbe finita così". Ora spetterà ai carabinieri farà chiarezza.

Zoe Pederzini - Nicola di Renzone