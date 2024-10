Sanità in lutto, è morta la dottoressa Gilda Barbiroglio

Firenze, 10 ottobre 2024 - Sanità in lutto per la morte di Gilda Barbiroglio. “Gilda ha servito con slancio e perseveranza le attività dei Laboratori di Anatomia Patologica dell’Azienda Usl Toscana Centro, in collaborazione con i Dipartimenti Oncologico e delle Professioni Sanitarie Tecniche Sanitarie – si legge nella nota che esprime il cordoglio dei colleghi -. Per molti anni, soprattutto in seguito alla riorganizzazione aziendale, ha attivamente contribuito al progetto di accentramento della citologia presso il Laboratorio di Pescia”. “È stata filo conduttore e guida attenta, memoria storica delle vicissitudini aziendali nell’evoluzione dell’Anatomia Patologica, sempre professionale e mai restia ad affrontare nuove sfide tecnologiche in ambito sia laboratoristico sia gestionale. Inoltre negli ultimi anni ha egregiamente gestito l'organizzazione del personale tecnico e partecipato attivamente all'evoluzione tecnologica del Laboratorio di Patologia clinica di Pescia. La sua umanità, rivolta soprattutto alle necessità del paziente, si è dimostrata utile e necessaria allo svolgimento delle attività e il suo spirito combattivo ha contribuito fortemente allo sviluppo dei laboratori che gestiva, grazie anche alla spiccata capacità di creare connessioni importanti e utili al progresso dei servizi. È stata per tutti fonte di ispirazione e di insegnamento, ha fatto da traghettatore di esperienze nei momenti cruciali di passaggio alla guida del reparto e trasferito fervida passione ai suoi collaboratori, stimolando tutti con il suo esempio a sviluppare l'indispensabile spirito di servizio. Lascia un vuoto incolmabile e allo stesso tempo un segno indelebile” si legge nella nota congiunta da parte del direttore SOC Anatomia Patologica di Pistoia Alessandra Calcinai, Dipartimento Oncologico direttore Luisa Fioretto, direttore SOC Patologia Clinica Empoli e Pistoia dottoressa Alessandra Celli, Dipartimento di Medicina di Laboratorio direttore Franco Vocioni, direttore SOS Attività Diagnostiche di Laboratorio Empoli-Prato-Pistoia dottor Raffaele Lamanna, Dipartimento Professioni Tecnico Sanitarie Direttore dottoressa Sandra Moretti. Maurizio Costanzo