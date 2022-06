Sofia, morta dopo volo da altalena: 4 imputati per omicidio colposo

Articolo : Vola dall'altalena in fondo a un dirupo, muore a 22 anni

Mugello (Firenze), 6 giugno 2022 - - A 22 anni morì dopo essere caduta in un dirupo da un'altalena, costruita artigianalmente, durante una festa di compleanno nel bosco di Villore, frazione di Vicchio ( Firenze) il 28 gennaio 2018. All'udienza preliminare per il decesso della giovane, Sofia Salomoni, di Londa, due dei quattro imputati di omicidio colposo hanno chiesto di essere processati con rito abbreviato: si tratta del proprietario del terreno su cui era montata l'altalena artigianale e del figlio.

Non è escluso tuttavia che formalizzino identica richiesta alla prossima udienza del 19 settembre anche i due operatori del 118 ai quali la procura contesta la gestione dell'emergenza e di non aver fatto intervenire l'elisoccorso Pegaso. Intanto, la Asl Toscana Centro sta trattando un risarcimento con la famiglia della vittima, che si è costituita parte civile con l'avvocato Lorenzo Corsi. Il giorno del tragico incidente la 22enne stava partecipando a una festa di compleanno nella casa di campagna di amici. Salì sull'altalena, secondo la ricostruzione della pm Ester Nocera, una tavola in legno legata con una corda al ramo di un albero, montata sul ciglio di una scarpata e scivolò.

Gli amici chiamarono la centrale del 118, che inviò sul posto un'ambulanza. I sanitari insieme ai vigili del fuoco avrebbero recuperato la ragazza con estrema difficoltà, prima di trasportarla all'ospedale di Careggi. Per l'accusa, quel tempo fu fatale alla giovane.

Nella foto sotto: Sofia Salomoni