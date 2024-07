Montebeni, a fuoco un’area boschiva

Sono proseguite fino a notte le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area collinare fra Montebeni e il Girone, dove giovedì si è verificato un incendio, molro probabilmente doloso. A bruciare è stato circa un ettaro di zona boschiva e parte di un’oliveta che, incolta, ha favorito il diffondersi del fuoco lungo via di Bagazzano. Le fiamme non hanno interessato abitazioni ma durante lo spegnimento, la strada è stata chiusa. L’incendio è stato avvistato grazie alle immagini della telecamera della Vab su Poggio Pratone, il "tetto" di Fiesole, che permette di controllare il territorio a 360 gradi. Sul posto sono arrivate unità dei vigili del fuoco e più squadre della vab di Fiesole, Bagno a Ripoli , Arcetri , Rignano e Valdisieve. Poiché la testa dell’incendio si trovava in punto inaccessibile da terra, è stato inviato anche un elicottero della Regione, che ha prelevato più volte l’acqua dall’Arno per poi scaricarla sulle fiamme. Quanto accaduto richiama l’attenzione sulla p pericolosità delle area incolte. "In questa stagione secca la presenza di sterpaglie favorisce la propagazione del fuoco – osservano dalla Vab di Fiesole – Invitiamo i proprietari e affittuari dei terreni incolti a non abbandonare campi e a realizzare fasce protettive pulite".

D.G.