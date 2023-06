Monopattini elettrici Targa e assicurazione Il dibattito è aperto

Il governo sta pensando ad una stretta sui monopattini elettrici, introducendo anche per questi veicoli, sempre più diffusi nelle città, casco, immatricolazione, targa e freccia. Attualmente si può circolare sul monopattino a 25 chilometri orari sulla carreggiata e a 6 chilometri orari nelle aree pedonali o sulle piste ciclabili. Possono guidare i monopattini anche i minorenni over 14 purché in possesso della patente per il motorino, mentre il casco è obbligatorio fino a 18 anni. Regioni e Comuni possono però applicare norme più stringenti, come ha fatto ad esempio il Comune di Firenze, dove dal 1 dicembre 2021 il casco è obbligatorio per tutti, indipendentemente dall’età. Per chi viola le regole sono previste sanzioni da 50 a 400 euro. Non è però obbligatoria l’assicurazione di responsabilità civile, in quanto i monopattini elettrici sono equiparati a biciclette e velocipedi. Sempre più compagnie assicurative propongono però anche le polizze Rc per monopattini e bici elettriche, con costo che varia dai 40 ai 150 euro l’anno. Oltre alla responsabilità civile si possono chiedere garanzie accessorie, come quella contro furto e incendio, la tutela legale o la polizza per gli infortuni del conducente.

Per le bici tradizionali o elettriche solitamente si sceglie solo la tutela legale e l’assistenza – come ad esempio il trasporto del mezzo, la consulenza medica o l’assistenza domiciliare a seguito di infortunio – e partono da un costo mensile di circa 5 euro. Sulle polizze per le bici, Facile.it rileva da gennaio ad aprile 2023 un aumento delle ricerche sul proprio sito di circa il 9,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.