Monitoraggio degli alberi. Scatta l’obbligo

Nuovo avviso del Comune di Rignano: chiunque abbia un terreno con alberi adiacenti una strada, deve monitorarli e, in caso di pericolo, rimuoverli. Lo stesso avviso era già stato pubblicato nel maggio 2023. È obbligatorio. Altrimenti, si rischia la multa e anche eventuali conseguenze penali in caso di inadempienza. L’avviso arriva a due mesi dall’incidente che ha coinvolto uno scuolabus in transito sulla via di Selceto: un pioppo si abbatté sulla strada comunale proprio mentre stava passando il bus Alterini in servizio per le scuole del territorio. Il mezzo fu colpito in pieno, ma solo nella parte davanti, con la rottura del vetro anteriore.

L’autista, l’accompagnatrice e gli 8 bambini a bordo furono accompagnati per accertamenti in ospedale, ma senza riportare conseguenze importanti. Il pioppo poggiava su un terreno scosceso di proprietà privata, di un’azienda agricola che poco più su ha le sue vigne. Il proprietario, aveva detto il Comune, aveva già provveduto al monitoraggio come da avviso di maggio, ma non era bastato. Il mese scorso l’amministrazione aveva avviato un check di tutte le alberature di competenza pubblica nel territorio comunale. Ora devono rimettersi all’opera i cittadini. Dunque i proprietari dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali a uso pubblico devono provvedere all’abbattimento e rimozione di tutti gli alberi pericolanti, in stato di degrado, sradicati, stroncati, inclinati o che per qualsiasi motivo risultino pericolosi per l’incolumità delle persone nonchè alla corretta tenuta e manutenzione e – se necessario - al taglio e allo sgombero delle piante e vegetazione di loro proprietà. E devono farlo quanto prima.

Manuela Plastina