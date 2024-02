Mondo digitale. In arrivo appuntamenti sull’uso della tecnologia

Nuovi appuntamenti del progetto Custodi Digitali Toscana, che coinvolgendo gli istituti comprensivi, le famiglie e gli esperti vuole ripensare in maniera positiva il nostro rapporto con il mondo digitale. Domani alle 21 nella sala soci di Unicoop a Antella ci sarà un incontro formativo per insegnanti e famiglie con i referenti del progetto Matteo Maria Giordano e Alice di Leva con l’obiettivo di arrivare alla stesura dei "Patti digitali di Bagno a Ripoli", linee guida in materia di educazione digitale da condividere a livello di plesso o di classe. Sabato prossimo invece, 24 febbraio, alla biblioteca della scuola media Granacci bambine e bambini saranno accompagnati nella costruzione di oggetti rotanti con il laboratorio "In cerca di equilibrio". L’iniziativa fa parte del ciclo "Sabati da inventare" per il benessere digitale dei bambini che incentiva e promuove l’uso consapevole della tecnologia. Ingresso gratuito, ma con posti limitati e prenotazione obbligatoria da richiedere entro giovedì a [email protected]). Ma.Pl.