Mondo Convenienza, SiCobas: «Invasione a sostegno dello sciopero». L’azienda: «Violenza inaccettabile»

Prato, 8 luglio 2023 – Mondo Convenienza, il marchio degli arredamenti, denuncia in una nota «l'inaccettabile manifestazione di violenza oggi nel negozio di Prato. Procederemo legalmente e confidiamo nell'intervento delle autorità». Da parte sua, SiCobas in una sua comunicazione riferisce che «almeno 200 solidali oggi hanno "invaso” il punto vendita di Mondo Convenienza a Prato per sostenere i lavoratori arrivati al quarantesimo giorno di sciopero e presidio».

Ovviamente diversi i punti di vista e il giudizio sulla “invasione” del negozio.

Mondo Convenienza parla di «inaccettabile manifestazione di violenza verbale e fisica avvenuta oggi nel negozio di Prato. Non è tollerabile che in un negozio aperto al pubblico, decine e decine di persone facciano irruzione spaventando clienti e lavoratori e pronunciando accuse infondate e lesive della reputazione della nostra società, di chi vi opera e di coloro che da anni sono nostri affezionati clienti».

«Da ormai troppe settimane siamo oggetto di proteste e comportamenti da parte di soggetti chiaramente individuabili che stanno costando danni e disagi ingenti all'azienda, ma soprattutto ai suoi clienti e ai nostri collaboratori - conclude la nota -. Procederemo legalmente contro condotte come quelle odierne, confidando nell'intervento delle autorità».

SiCobas rende noto che «lo sciopero si allarga. A Firenze, Bologna e Roma si sono uniti anche i lavoratori dell'appalto di Torino. Ma anche la solidarietà si moltiplica. Superati soglia 7000 euro al crowdfunding a sostegno degli scioperanti. Anche Arci ed Anpi hanno rinnovato il sostegno alla battaglia per i diritti dei lavoratori. L'azienda è sempre più sola. Riconosca immediatamente i diritti dovuti a chi gli ha permesso profitti milionari».