Mondo Convenienza, ancora scontri tra polizia e operai davanti al negozio di Prato

Prato, 9 settembre 2023 – Ancora tensioni e scontri tra forze dell’ordine e operai di Mondo Convenienza. Lo denuncia il sindacato Si Cobas a margine di una manifestazione che si è svolta oggi pomeriggio a Prato. L’obiettivo, come si legge in un post sulla pagina Facebook dello stesso sindacato, era “chiedere diritti sul lavoro e la fine dello sfruttamento per facchini, montatori e autisti” della società che lavora in appalto per l'azienda di arredamento. Quando i partecipanti si sono avvicinati all'entrata del negozio di Mondo Convenienza di Prato, dicono i Si Cobas, “sono stati attaccati dalle forze dell'ordine davanti ai clienti”.

Prosegue la nota: “In duecento siamo tornati a protestare davanti al negozio Mondo Convenienza di Prato. Iniziative analoghe si svolgeranno nei prossimi giorni in quindici città italiane. Abbiamo incontrato un negozio militarizzato, con reparti antisommossa a sbarrare le porte di ingresso e addirittura dentro il punto vendita. Una carica delle forze dell'ordine è partita dopo che un megafono è stato rivolto verso l'ingresso del negozio. Prima le spinte dei poliziotti, poi le manganellate contro manifestati con alle spalle una scalinata. È inaccettabile questa violenza gratuita contro i lavoratori”.

"Basta lavoro povero -prosegue la nota -. Basta appalti che azzerano i diritti. Stringiamoci attorno allo sciopero degli autisti, facchini e montatori che ha superato i suoi cento giorni. Pretendiamo subito l'applicazione del Contratto nazionale della logistica ed il ritiro dei licenziamenti contro chi si è ribellato allo sfruttamento”.

Pronta la replica dell’azienda. “Mondo Convenienza condanna fermamente le ingiustificabili condotte violente a danno di forze dell’ordine, dipendenti e clienti in atto in queste ore alla manifestazione indetta da Si Cobas nei pressi del negozio di Prato”.

"Auspichiamo - prosegue la notaa - che con questi atti gli scioperanti non siano intenzionati a boicottare ogni forma di dialogo fra gli appaltatori e i loro lavoratori; dialogo agevolato da Mondo Convenienza sin dall'inizio del blocco illegale per ricercare una soluzione condivisa da tutti. Nonostante il blocco illegale del magazzino di Campi Bisenzio, l'azienda ha infatti proseguito attivamente nel percorso di dialogo con le Istituzioni e i sindacati, che ha portato alla sottoscrizione lo scorso 31 luglio di un verbale d'intesa relativo agli appalti con le principali sigle sindacali e all'organizzazione di un nuovo incontro il 15 settembre”