"Mondo Convenienza: Rabbia a Campi Bisenzio per Si Cobas"

Si alza forte il grido dei Si Cobas a pochi giorni di distanza dal tavolo nazionale dei sindacati confederali sulla vertenza di Mondo Convenienza. Un grido di protesta, Dateci il verbale dell’incontro, le loro parole, una conseguenza del fatto che, in base a quanto riferito dagli stessi Si Cobas, "al tavolo non è stato invitato alcun rappresentante dei lavoratori in sciopero ed è tutto un rimbalzare di notizie contraddittorie sull’accordo raggiunto".

Una protesta che va avanti da mesI, con i lavoratori che "chiedono una cosa semplice: abbiamo il diritto di conoscere i contenuti effettivi del verbale. E a valutarlo di conseguenza. A oggi parlano solo i comunicati. E questi comunicati, di aziende a sindacati, parlano di conferma del CCNL Pulizie e Multiservizi, quello delle paghe da 6,80 euro lordi, e dell’abolizione del Regolamento aziendale, ma con mantenimento delle stesse condizioni economiche. Altri più recenti comunicati da parte sindacale dicono invece che l’accordo sancirebbe l’applicazione del CCNL Logistica in un futuro immediato. Il fatto è che c’è una differenza sostanziale tra impegnarsi a fare davvero qualcosa e impegnarsi a valutarne la compatibilità. Perché non c’è alcun dubbio che il contratto giusto sia il CCNL Logistica, a meno che qualcuno voglia sostenere che Mondo Convenienza venda ai clienti servizi di pulizie. Partiamo da qui: facciamo parlare i verbali e non i comunicati". L’ultimo appello è quello relativo alla necessità di far ripartire "il lavoro del tavolo regionale con tutte le organizzazioni sindacali e l’azienda. Lì si dovranno chiarire le intenzioni di Mondo Convenienza e delle società appaltatrici su contratto, marcatempo e licenziamenti".

Pier Francesco Nesti