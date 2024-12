Mondeggi rigenerata. Pignotti e Funaro visitano il cantiere

Sopralluogo a Mondeggi per il sindaco metropolitano Sara Funaro e Bagno a Ripoli Francesco Pignotti per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di rigenerazione territoriale della tenuta finanziati con risorse Pnrr per oltre 57 milioni di euro. Il progetto riguarderà il restauro della villa padronale di impianto medievale, dell’ampio giardino, del parco, dei casali e delle cappelle, il ripristino della viabilità e dei sottoservizi, una bonifica dei terreni, suddivisi in sei poderi agricoli con relative case coloniche e il ripristino degli invasi di acqua e la rimessa in produzione dei 170 ettari di terreni. Una volta ultimati i cantieri, la villa medicea abbandonata da troppi anni rivivrà come fulcro di una serie di attività culturali, educative, formative e anche sociali. Il modello di governance è stato individuato nella Fondazione Mondeggi Sostenibile di cui la Metrocittà di Firenze è socio fondatore unico. In convenzione col dipartimento di scienze per l’economia e l’impresa dell’Unifi, sarà effettuata una valutazione degli impatti sociali potenzialmente generabili dall’intervento nel medio-lungo periodo.

Manuela Plastina