’Molto rumore per nulla’ con Lodo Guenzi

Il tragicomico di Shakespeare arriva al TeatroDante Carlo Monni di Campi Bisenzio con un adattamento di ‘Molto rumore per nulla’ pronto a emozionare, divertire e ragionare. Domani sera alle 21 Lodo Guenzi e Sara Putignano portano in scena i giochi di potere e i ruoli di genere di Don Juan, Claudio ed Ero. Uno spettacolo, pieno di giochi di parole, di spionaggi e messaggi segreti, che è stato adattato in forma contemporanea da Veronica Cruciani, che ne firma anche la direzione, e da Margherita Laera. Al frontman de Lo stato sociale è anche affidata la cura delle musiche originali, che firma insieme a Nicolò Carnesi. Ad anticipare la pièce, alle 18,30 nell’ambito di ’Ca.Ra. Campi Racconta’, la presentazione del libro ‘Shakespeare in Boboli. L’impronta di John Florio e di Firenze nel giardino letterario inglese’.