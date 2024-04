Molière per gli studenti. Il grande teatrante spiega la vita a modo suo

Molière, il grande teatrante, l’autore di commedie, l’attore appassionato, sarà il protagonista di un progetto e di uno spettacolo che guiderà il pubblico alla scoperta della vita e delle opere del grande drammaturgo francese.

E’ lui il protagonista dell’edizione 2024 di Teatro Urbano che, alla sua quarta edizione, si rinnova e arricchisce di iniziative mosse dalla volontà di aprire le porte del teatro e della cultura. Teatro Urbano è un progetto promosso da Fondazione CR Firenze e Fondazione Teatro della Toscana, ideato e realizzato da Venti Lucenti, e che anche in questa edizione è realizzato in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze: un grande contenitore di attività rivolte alla creazione di un senso di appartenenza, un percorso di rinnovamento che si propone di diventare nel tempo un nuovo modo con il quale collaborare alla formazione permanente di tutti i cittadini, soprattutto dei giovani, utilizzando come centro propulsore il teatro.

I laboratori e le attività sono sviluppati applicando il Metodo di Teatro Inclusivo di Venti Lucenti, sviluppato in oltre trent’anni di attività, basato sulla messa in condivisione di temi che i bambini e i ragazzi possano sentire come propri e la realizzazione di spettacoli partecipati nei quali, attraverso il lavoro a scuola, il teatro diventi un mezzo di divulgazione dei grandi temi della cultura.

Nell’edizione 2024 il progetto si articola in due percorsi che si sviluppano attorno a Molière: è infatti il soggetto del progetto e dello spettacolo di Venti Lucenti che guiderà il pubblico alla scoperta della sua vita e delle sue opere.

Sono previste due recite, una riservata alle scuole e e una aperta a tutti.

Quella riservata alle scuole prevede una lezione di approfondimento a scuola, a cura dei formatori Venti Lucenti, e la visione "partecipata" dello spettacolo Molière lunedì 29 aprile alle 11 nel Saloncino "Paolo Poli" del Teatro della Pergola: 130 studenti delle scuole di Firenze assisteranno allo spettacolo e parteciperanno attivamente dalla platea in alcuni momenti della rappresentazione. La recita serale del 29 aprile, alle 20, è invece aperta a tutti, con ingresso gratuito su prenotazione (fino ad esaurimento dei posti disponibili).