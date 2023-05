Molestie sessuali e atti osceni sul treno, una ragazza sotto choc: denunciato 24enne

Firenze, 3 maggio 2023 – Un 24enne, domiciliato a Lucca e di origini nigeriane, è stato identificato e denunciato per violenza sessuale ed atti osceni, reati commessi ai danni di due donne che viaggiavano su treni regionali: sono due gli episodi che gli sono stati contestati dalla Polizia Giudiziaria di Firenze del Compartimento Polfer Toscana.

Nel primo caso lo straniero avrebbe sfiorato la mano della giovane viaggiatrice e successivamente si sarebbe masturbato lungo il corridoio del treno. La ragazza sotto choc ha notato che l'uomo è sceso presso la stazione di Firenze Rifredi. Arrivata a destinazione ha raccontato l'accaduto al personale della Polizia Ferroviaria che ha avviato le prime indagini individuando il nigeriano grazie al riconoscimento fotografico effettuato dalla giovane.

Un episodio analogo è successo su un treno regionale nelle ore mattutine, dove un uomo si è avvicinato ad una viaggiatrice, le ha palpeggiato il seno, per poi mostrarle i genitali e masturbarsi. Anche in questo caso la donna, appena scesa dal treno, si è recata negli uffici di polizia dove ha denunciato l'accaduto. Grazie alle telecamere presenti sul treno e alla descrizione dettagliata fornita dalla donna si è risaliti all'uomo. Le successive investigazioni, svolte dalla Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Ferroviaria, hanno consentito, quindi, di individuare come autore il 24enne nigeriano.