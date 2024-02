Modificato l’impianto dei semafori tra via Famiglia dei Benini e via Allende: "Intervento atteso dai residenti"

Il Comune mette a segno un altro un piccolo ma importante intervento per la sicurezza stradale in particolare dei pedoni. È scattata la modifica dell’impianto semaforico all’intersezione tra via Famiglia Benini e via Allende. Nell’occasione sono stati istituiti anche due nuovi attraversamenti pedonali. "Si tratta di un intervento molto atteso dai residenti – sottolineano l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti e il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli – perché consentono ai pedoni di avere a disposizione un percorso in sicurezza da via dell’Olmatello fino alla fermata del Tpl in via Famiglia dei Benini". L’intervento è stato realizzato da Firenze Smart.