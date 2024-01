Modena e Cesena chiamano. E il Bologna ha il suo Padovani

Non si sfugge al tempo che corre inesorabilmente. E a meno che un altro terremoto non finisca di distruggere il piano di Palazzo Vecchio per dare allo stadio Franchi una nuova vita, i cantieri presto arriveranno. Oltre alle polemiche e ai veleni sarà inevitabile dover pensare alle soluzioni alternative che possano ospitare le partite della Fiorentina qualora il vertice della società dovesse esprimere un no tombale alla soluzione Padovani.

Che sia un disagio per i tifosi e per il club ospitare i lavori al Franchi è evidente. Avere uno stadio rinnovato e coperto però si potrebbe rivelare un vantaggio anche per Euro 2032. Basta dare un’occhiata all’impiantistica del nostro Paese per rendersi conto che non è facile per nessuno procedere speditamente per avere uno stadio nuovo. Qui le avversità non sono mancate. Il Bologna mentre si faranno i lavori al Dall’Ara andrà a giocare in uno stadio temporaneo che sarà realizzato vicino alla fiera alimentare Fico, una soluzione che assomiglia tanto a quella del Padovani.

Ipotesi Modena

Dal palazzo comunale della città emiliana viene confermato che non sono arrivate ufficialmente richieste, né dal Comune di Firenze né dalla società viola per esplorare più a fondo una possibilità che Modena accoglierebbe a braccia aperte. Con il Sassuolo che gioca a Reggio Emilia per Modena ospitare la Fiorentina significherebbe far tornare la serie A in città. Un bel giro d’affari che disegna il simbolo dell’euro negli sguardi interessati dell’amministrazione comunale. Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli non si tirerebbe certo indietro dal convincere della convenienza anche i vertici della società modenese, con il presidente Carlo Rivetti che – da uomo di moda – ha una mentalità aperta alle novità. Lo stadio Alberto Braglia può ospitare 20mila spettatori.

Ipotesi Cesena

Qui l’assessore allo sport, nonché vicesindaco, Christian Castorri è letteralmente entusiasta della possibilità che la Fiorentina arrivi a Cesena, foss’anche per giocare qualche partita della stagione che farebbe vivere i brividi della serie A ai cesenati. Convinto che l’Orogel Stadium per la Fiorentina sia la soluzione migliore tra quelle prospettate, Castorri non fa parola ufficialmente. Anche perché formalmente non sono intercorsi rapporti né con l’amministrazione comunale fiorentina né con il club gigliato. Non è escluso che le due società possano avere avuto contatti tra loro, la proprietà del Cesena è del gruppo americano Jrl Investments che ha sede a New York. LO stadio ha 23mila posti

Ipotesi Empoli

La sindaca Brenda Barnini quando ha ridetto no per l’ultima volta non aveva lasciato grandi margini di speranza per futuri ripensamenti. Ma va detto che, oggettivamente, fuori da Firenze, quella di Empoli sarebbe la soluzione migliore. La più pratica e indolore. Chissà che i buoni uffici di qualche politico amico non possano aiutarla ad ammorbidire la sua posizione.

Ipotesi Padovani

Per il nuovo Padovani, che sarà lo stadio del rugby, il Comune èha messo a bilancio di poter spendere fino a 10 milioni di euro. Lo stadio avrà una capienza di 7mila posti: 4mila in tribuna coperta, 3mila in curva. Servirà anche per altri eventi sportivi e spettacolari. Ma qualora si voglia, con una struttura temporanea, ampliarne la capienza a 15mila posti, dovrà essere l’investitore privato a fare il passo ulteriore. Al momento la Fiorentina pare meno che poco intenzionata a compierlo.