Mobilità sostenibile. Ecco la premiazione di ’Pronti, attenti, green’

"Pronti, Attenti, Green", la premiazione. Cerimonia conclusiva per il progetto di mobilità sostenibile che l’amministrazione comunale ha organizzato per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria Marconi.

Ad accogliere gli studenti c’erano il vicensindaco Yuna Kashi Zadeh, titolare anche della delega alla Mobilità, il presidente del consiglio comunale Gianni Borgi e il comandante della Polizia Municipale Giuseppe Mastursi.

Presente anche la dirigente dell’Istituto Comprensivo Vasco Pratolini, Francesca Balestri.

"L’obiettivo di questo progetto – ha spiegato il vicensindaco Yuna Kashi Zadeh – è quello di imparare a usare mezzi alternativi per venire a scuola. Conserveremo le patenti che avete compilato per capire come migliorare la città per quanto riguarda l’aspetto della mobilità sostenibile".

"Una delle piste ciclabili che verranno fatte è molto molto vicina alla vostra scuola – ha aggiunto ancora – da Badia a Settimo arriverà fino al Comune e vi aiuterà a venire a lezione in bici".

L’obiettivo dell’iniziativa era quello di coinvolgere i ragazzi a impegnarsi per raggiungere l’istituto con mezzi di trasporto sostenibili.