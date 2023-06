Mobilità interrotta in via di Vittorio per lavori alla rete idrica

Da domani a mercoledì 21 la corsia con direzione Prato di via Di Vittorio sarà chiusa al traffico all’altezza dell’intersezione con via Arrighetto da Settimello per l’esecuzione di interventi sulla rete idrica a cura di Publiacqua. Lungo la stessa direttrice saranno previste limitazioni al transito verso Prato già all’altezza di via degli Scarpettini, con direzione consigliata da via dell’Olmo. Negli stessi giorni è disposto anche il divieto di transito, eccetto frontisti, in via del Melograno, via delle Cave, via della Quercia. Per gli interventi previsti dalle 9 di domani sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle vie comprese tra via Giuseppe di Vittorio a Ovest, via Pratese a Sud, via del Campo Sportivo a Est, via delle Cave e via di Calenzano a Nord.